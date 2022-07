Linux 5.19-rc7: lo sviluppo procede senza intoppi

Il "dittatore benevolo" Linus Torvalds ha annunciato, tramite la mailing list ufficiale del progetto, il rilascio del nuovo aggiornamento del ramo di sviluppo di Linux 5.19. Si tratta nello specifico della settima build di testing per questa versione del kernel del Pinguino. Questo upgrade introduce un notevole ventaglio di bugfix e migliorie nel codice pensate per assicurare una maggiore stabilità del software, la cui stable release dovrebbe vedere la luce entro la fine dell'estate. Anche in tale versione fortunatamente non si sono verificati intoppi ne sono emerse imperfezioni o problematiche molto gravi da far slittare il lavoro di sviluppo, dunque Linux 5.19 dovrebbe essere pronto nel periodo prestabilito dal team di developer senza ritardi o posticipazioni.

In Linux 5.19-rc7 è possibile reperire praticamente tutte le innovazioni che erano state incluse dai contributor nelle build rilasciate nelle scorse settimane. Sono quindi presenti le patch che implementano lo standard PIPS (Federal Information Processing Standards), ovvero quel protocollo di sicurezza adottato dalle agenzie del governo federale statunitense, e gli aggiornamenti dei driver per i noti file system Btrfs e XFS, che permettono dei boost prestazionali in diversi contesti e con svariante tipologie di SSD (Solid State Drive).

Su Linux 5.19-rc7 è presente oltretutto anche il primo supporto per le CPU (Central Processing Unit) Intel della serie Raptor Lake P, ovvero la nuova architettura di processori dell'azienda statunitense che dovrebbe presto arrivare sul mercato e che promettere prestazioni davvero notevoli, oltre ad una serie di innovazioni tecnologiche di rilievo.

Restando sempre in tema driver in tale rilascio sono stati inclusi gli update per il pacchetto Gigabyte-WMI. Si tratta nello specifico di un ventaglio di patch che garantiscono il supporto ai diversi sistemi di sensori inseriti su un vasto bacino di schede madri della casa taiwanese, come ad esempio la B450M DS3H-CF o la Z690M AORUS ELITE AX DDR4.