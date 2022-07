Linux 5.19-rc6: arrivate le patch per FAT32

Linus Torvalds, il leader del progetto Linux, ha annunciato, pubblicato un post all'interno della mailing list ufficiale dedicata agli sviluppatori ed ai mantainer del kernel del Pinguino, la disponibilità di una nuova release di testing di Linux 5.19. Questa sesta release candidate del ramo di sviluppo porta con se svariati bugfix e migliorie nel codice dedicate alla stabilizzazione del software, in previsione del rilascio della versione stabile che dovrebbe vedere la luce entro fine luglio. Secondo quanto dichiarato da Linus Torvalds in tale build fortunatamente non sono emerse imperfezioni o problematiche molto gravi da far slittare le tempistiche prestabilite dal team di coder, dunque tutto procede a gonfie vele.

Linus Torvalds si dice infatti abbastanza soddisfatto di tale release:

"Lo sviluppo sembra procedere normalmente anche per questa release candidate numero sei, non c'è nulla di veramente rilevante in questa build. Sono state implementati una serie di piccoli bugfix in giro per il codice, per la maggior parte si tratta di una serie di correzioni per quanto concerne lo stack di driver audio e di rete in aggiunta ad una serie di update per i file arm64 dts. Inoltre sono arrivati anche vari upgrade per autotest. "

In Linux 5.19-rc6 è possibile reperire anche il tanto atteso aggiornamento dei driver dedicati al file system FAT32. Nel dettaglio si tratta di un ventaglio di patch realizzate dal mantainer Andew Morton, che sostanzialmente permettono l'abilitazione della funzione chiamata File Creation Reporting, cioè quella feature dedicata al reporting delle proprietà di un file sul disco fisso.

Ovviamente su Linux 5.19-rc6 sono disponibili tutte le altre innovazioni di cui vi abbiamo parlato nelle scorse settimane, come ad esempio il supporto alla tecnologia di Intel definita come TDX Enablement Positioned. Tale funzionalità consente sostanzialmente di realizzare delle macchine virutali isolate dal resto del sistema a livello hardware, tale soluzioni vengono definite come "trust domain".