Linux 5.19-rc5: lo sviluppo procede senza ritardi

Il "dittatore benevolo" Linux Torvalds ha annunciato, tramite la mailing list ufficiale del progetto, la disponibilità di una nuova release candidate di Linux 5.19. Questa quinta build di testing del ramo di sviluppo implementa vari bugfix e migliorie nel codice volte al miglioramento della stabilità generale di tale versione, che dovrebbe vedere la luce entro fine luglio. In questo rilascio fortunatamente non sono emerse imperfezioni o problematiche molto gravi da far slittare il lavoro di sviluppo, dunque la stable release dovrebbe arrivare nel periodo prestabilito senza ritardi o posticipazioni di nessuna tipologia.

In Linux 5.19-rc5 possiamo trovare tutte le innovazioni presenti anche nelle build precedenti, come ad esempio: Le patch dedicate allo standard PIPS (Federal Information Processing Standards), lo standard di sicurezza adottato dalle agenzie del governo federale statunitense, e gli update dello stack driver dedicati ai file system Btrfs e XFS, che consentono dei notevoli boost prestazionali in diversi contesti e configurazioni hardware.

Oltretutto troviamo anche il supporto alla nuova architettura di CPU (Central Processing Unit) Intel chiamata Raptor Lake P ed il nuovo codice per la gestione del Big TCP, cioè un'edizione del noto protocollo TCP (Transmission Control Protocol) che consente di raggiungere velocità maggiori di trasmissioni dati e ridurre il TCP/IP stack overhead con varie tipologie di connessioni.

Linux 5.19-rc5 beneficia anche del supporto alla tecnologia di Intel chiamata TDX Enablement Positioned. Tale funzionalità permette in buona sostanza di generare delle virtual machine isolate a livello "hardware", che solitamente vengono definite con il nominativo "trust domain". Sempre in questa versione del kernel del Pinguino è presente un aggiornamento per il driver dedicato a FAT32. Si tratta di alcune patch sviluppate dal mantainer Andew Morton, che concretamente vanno ad attivare la funzione identificata come File Creation Reporting, ovvero quella feature dedicata al reporting delle proprietà di un file sul disco fisso.