Linux 5.19: novità ed aggiornamenti per l'HID subsystem

Gli sviluppatori del kernel Linux ed i vari contributor stanno via via selezionando il nuovo codice, e le relative funzionalità, da implementare all'interno della versione stabile di Linux 5.19, ovvero il futuro major update del progetto atteso per la fine dell'estate. Nei precedenti articoli vi abbiamo parlato ad esempio delle diverse novità in arrivo per il networking subsystem, ovvero quella parte di kernel che gestisce la operazioni inerenti alla connessione di rete, oppure degli aggiornamenti inerenti ai driver per il file system Btrfs e del nuovo codice dedicato all'implementazione del supporto al TDX Enablement Positioned, che consente l'amministrazione e la generazione di virtual machine isolate a livello "hardware" definite come "trust domain".

Quest'oggi invece ci focalizzeremo sulle innovazioni che saranno presto disponibili all'interno dell'HID subsystem, cioè quella sezione del kernel Linux che amministra i device che consentono di scambiare input o output con l'utente, come per esempio i mouse, le tastiere, i monitor touchscreen oppure le tavolette grafiche.

Ad esempio i mantainer che si occupano dei driver per i dispositivi Lenovo sono all'opera per eseguire il merge su Linux 5.19 di un serie update che miglioreranno il supporto per la tastiera ThinkPad TrackPoint II. Nello specifico dovrebbe essere integrato il codice inerente alla "native mode" di tale tastiera, una modalità ideata per migliorare il middle button handling ed offrire una migliore esperienza di scrolling.

Novità anche per le penne Wacom, tramite alcune patch è ora possibile gestire senza problemi i dispositivi dotati di tre bottoni ed adesso l'utente potrà ottenere anche una migliore riposta ai touch event.

Altra innovazione riguarda invece i driver per l'AMD Sensor Fusion Hub, un insieme di sensori presenti nei notebook dotati di CPU AMD Ryzen. Grazie ad un nuovo aggiornamento è stato abilitato il supporto alla funzionalità di dynamic sensor discovery ed inoltre i coder hanno eseguito una pulizia del codice inerente alla gestione dei sensori presenti nei SoC AMD.