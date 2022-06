Linux 5.19: miglioramenti nel supporto alle memorie eMMC in arrivo

Durante la scorsa settimana sono arrivati parecchi aggiornamenti nel ramo di sviluppo di Linux 5.19, ovvero la futura major release del kernel del Pinguino. Ad esempio vi abbiamo parlato in modo approfondito dell'introduzione del codice inerente al TDX Enablement Positioned, oppure ancora abbiamo trattato delle novità in arrivo sul networking subsystem, cioè quella parte del codice del kernel che si occupa dell'interfaccia di rete e della connessione, o dei nuovi driver per il file system Btrfs. Quest'oggi invece ci focalizzeremo sulle innovazioni riguardanti il comando TRIM e la gestione delle unità di storage MMC/eMMC.

Solitamente i cambiamenti del codice riguardante i dischi MMC/eMMC (Embedded Multi Media Card) non sono molto interessanti. Tuttavia su Linux 5.19 sono in arrivo delle patch di rilievo che riguardano un miglioramento sostanziale del supporto a tali dispositivi. Nel dettaglio è prevista l'introduzione del supporto all'impiego della funzionalità TRIM nelle eMMC.

Sostanzialmente il comando TRIM comunica all'SSD (Solid State Drive), o in generale alle unità di storage più moderne, quali parti di dati possono essere cancellati in sicurezza. In buona sostanza TRIM è una specie di Active Garbage Collection, ovvero una feature utilizzata per ripulire i dati che non servono più dai dischi.

Nelle memorie presenti nei computer i file non vengono direttamente cancellati dall'utente, per tutta una serie di motivazioni tecniche, ma l'area di questi dati viene contrassegnata dal comando TRIM come "non in uso" e dunque i contenuti "cancellati" possono essere sovrascritti da nuove informazioni. TRIM in buona sostanza aiuta l'SSD ad eseguire la scrittura di nuovi file più rapidamente e minimizza l'usura del disco.

Grazie agli aggiornamenti in arrivo su Linux 5.19 il comando TRIM potrà essere applicato con gli Zero-Out Sector delle eMMC, ovvero per cancellare un determinato settore scrivendoci sopra in modo eliminare tutti i file in modo permanente. Ovviamente per abilitare tale funzionalità è necessario anche che TRIM sia nativamente supportato dalla eMMC usata nel sistema.