Linux 5.19: implementati i driver per il Raspberry Pi Sense HAT Joystick

In questi giorni è stato finalmente eseguito il merge dei driver per il Raspberry Pi Sense HAT Joystick nel ramo di sviluppo di è Linux 5.19, ovvero la futura major release del kernel del Pinguino. Nel dettaglio si tratta del codice che abilita il supporto a quel particolare dispositivo pensato per interfacciarsi ed essere utilizzato in accoppiata alla nota board ARM low-cost Raspberry Pi. Questo addon, che si connette tramite il sistema di pin GPIO (General Purpose Input/Output), fa parte del progetto chiamato Astro Pi mission.

Si tratta nel specifico dell'iniziativa europea dedicata alla creazione di device e tool per la ricerca scientifica sulla Stazione Spaziale Internazionale. La European Astro Pi Challenge è stata ideata per consentire ai giovani ingegneri e sviluppatori software di condurre delle ricerche nello spazio scrivendo dei software eseguibili sui Raspberry Pi che sono attualmente a bordo della ISS (International Space Station).

Per essere certi di ottenere un buon risultato scientifico ed assicurare un raccolta dati adeguata durante i diversi esperimenti condotti sulla Stazione Spaziale internazionale con il Raspberry Pi Sense HAT Joystick tale device è equipaggiato con vari strumenti, come ad esempio:

una matrice di LED RGB 8x8;

cinque pulsanti personalizzabili;

giroscopio;

accelerometro;

termometro;

magnetometro;

barometro;

sensore di umidità.

Ufficialmente i driver per il Raspberry Pi Sense HAT Joystick sono già disponibili per le distribuzioni Linux, come ad esempio per Raspian OS ovvero il sistema di riferimento della board ARM Raspberry Pi, fin dal 2015. Tuttavia questi non erano presenti "nativamente" all'interno delle build del kernel quindi gli utenti in possesso di tale adoon erano obbligatori a scaricarli e configurarli manualmente per poter operare correttamente, e nei parametri stabiliti dagli ideatori del Sense HAT Joystick, con questa periferica hardware.

In buona sostanza il merge di tale codice renderà il processo d'impostazione di questo dispositivo notevolmente più rapido ed immediato.