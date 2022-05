Linux 5.18-rc7: la versione stabile è stata anticipata alla settimana prossima

Linus Torvalds, il leader del progetto Linux, ha rilasciato una nuova release candidate del kernel del Pinguino. Linux 5.18-rc7 include al suo interno un vasto bacino di patch e bugfix pensate per stabilizzare il codice sorgente presente nel ramo di sviluppo e ovviamente anche per eliminare le vulnerabilità di sicurezza scoperte dai developer in queste settimane. Questa settima build di testing rientra nella normale tabella di marcia impostata dai coder del kernel. La versione stabile di Linux 5.18 è una delle più attese dagli utenti delle distribuzioni, questo perché implementa una serie di innovazioni di rilievo, come ad esempio il supporto al Process Adaptive autoNUMA, una feature pensata per garantire un boost di performance non indifferente delle CPU AMD.

Oltretutto nella stable release di Linux 5.18 troveremo anche un rinnovato set di driver per il il newtorking subsystem e per l’HID (Human Interface Devices) subsystem. Nella release note di Linux 5.18-rc7 il "dittatore benevolo" Linus Torvalds si dichiara piacevolmente soddisfatto del lavoro svolto fino ad oggi dai vari contributor e mantainer, infatti non sono emersi particolari problematiche o bug cosi ostici da portare rallentamenti. Anzi il rilascio della versione stabile è stata anticipato alla settimana prossima visto l'ottimo stato del codice presente nel ramo di sviluppo.

Ecco le dichiarazioni di Linus Torvalds nella mailing list ufficiale:

"Lo sviluppo continua ad essere abbastanza calmo e procede normalmente. Dunque è probabile, salvo imprevisti dell'ultimo minuto, che questa sia l'ultima release candidate prima del rilascio in forma stabile di Linux 5.18. Tutti i dati sembrano ok, i principali aggiornamenti presenti in questa build riguardano i driver, con vari upgrade dedicati alla parte network, gpu ed usb. Sono inoltre presenti alcuni bugfix per delle imperfezioni presenti nel codice del supporto ai filesystem."

Una delle patch più interessanti presenti in Linux 5.18-rc7 riguarda la gestione del s2idle resume su alcuni modelli di CPU AMD presenti nei notebook dell'azienda Lenovo. Grazie a tali bugfix ora le distribuzioni possono offrire nuovamente un supporto completo ed efficiente alla operazioni di sospensione/resume del laptop.