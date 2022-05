Linux 5.18-rc6: lo sviluppo procede senza intoppi

Linus Torvalds, leader del team di sviluppatori di Linux, ha pubblicato una nuova release candidate del kernel. Questa sesta versione di testing di Linux 5.18 integra una grossa quantità di commit, bugfix e patch. Ovviamente non si tratta di nuove funzionalità ma di tutta una serie di aggiornamenti dei driver ed interventi tecnici che consentono di stabilizzare il codice del ramo di sviluppo in previsione della prossima major release, che dovrebbe vedere la luce, salvo imprevisti che potrebbero emergere all'ultimo minuto, entro la prima settimana di giugno.

Il "dittatore benevolo" Linus Torvalds si è detto molto soddisfatto del lavoro svolto dal team in questo ultimo periodo. Ecco il suo commento presente all'interno della mailing list ufficiale del progetto:

"Sembra che Linux 5.18 diventerà una delle release più grosse in termini di commit gestiti (vedremo nelle prossime settimana come andrà a finire, probabilmente sarà un testa a testa con Linux 5,14 ma è probabile che non sarà ai livelli di Linux 5.13). Nonostante la finestra di merge sia stata piuttosto ampia le release candidate sono state di dimensioni piuttosto modeste e Linux 5.18-rc6 continua su tale tendenza. Inoltre, anche se continuo ad aspetterai nuovi imprevisti futuri, sembra che tale ramo di sviluppo sia abbastanza tranquillo. Vediamo se è stata solo fortuna ma per il momento non è successo nulla di spaventoso. Gran parte delle novità presenti nella release candidate numero sei riguarda principalmente gli aggiornamenti dei driver (network e rdma) ma troviamo anche la solita quantità di novità dedicate al supporto alle architetture hardware (con fix dedicati a kvm x86, parisc e powerpc). Inoltre sono arrivati dei wireguard selftest update."

Il rilascio della versione stabile di Linux 5.18 è dunque previsto tra due o tre settimane. Si tratta di una versione molto attesa dalla community di utenti delle distribuzioni. Questo perché porta con se diverse novità di rilievo come ad esempio: il supporto al Process Adaptive autoNUMA, oltre a diversi aggiornamenti per il newtorking subsystem e per l’HID (Human Interface Devices) subsystem.