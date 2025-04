L'INPS avverte: fate molta attenzione agli SMS fraudolenti, ecco come difendersi dalle nuove truffe

Recenti segnalazioni hanno evidenziato un aumento del traffico di SMS fraudolenti a nome dell'INPS, un fenomeno noto come phishing. Questo tipo di truffa si basa sull'invio di messaggi che simulano comunicazioni ufficiali, cercando di indurre le vittime a fornire informazioni personali o accedere a link malevoli.

Gli attacchi di phishing rappresentano una minaccia crescente per la sicurezza digitale. Attraverso l'invio di messaggi apparentemente legittimi, i malintenzionati mirano a sottrarre dati sensibili come credenziali di accesso o informazioni finanziarie. Questi SMS spesso contengono link che reindirizzano a pagine web false, progettate per assomigliare ai portali ufficiali dell'INPS o di altre istituzioni. Una volta inseriti i dati, gli utenti rischiano di compromettere la propria sicurezza.

Come contrastare il fenomeno

Per contrastare questo fenomeno, l'INPS ha intensificato gli sforzi per informare e proteggere i cittadini. È fondamentale non cliccare su link sospetti o fornire informazioni personali tramite canali non ufficiali. Inoltre, l'istituto consiglia di verificare sempre l'autenticità dei messaggi ricevuti, accedendo direttamente al portale ufficiale MyINPS per eventuali comunicazioni o aggiornamenti.

La protezione dei dati personali è una priorità per l'INPS, che invita gli utenti a seguire alcune buone pratiche per migliorare la propria sicurezza online. Tra queste, l'utilizzo di password complesse e uniche, l'attivazione dell'autenticazione a due fattori e l'aggiornamento regolare dei dispositivi utilizzati per accedere ai servizi digitali. Queste misure possono ridurre significativamente il rischio di cadere vittima di truffe di phishing.

In caso di ricezione di un SMS sospetto, è importante segnalarlo tempestivamente all'INPS e alle autorità competenti. La collaborazione tra cittadini e istituzioni è essenziale per contrastare efficacemente questo tipo di minacce. L'istituto sta lavorando per rafforzare ulteriormente i propri sistemi di sicurezza e garantire un ambiente digitale più sicuro per tutti gli utenti. Infine, l'INPS ribadisce che non richiederà mai informazioni personali o credenziali tramite SMS o email.