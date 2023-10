LinkedIn userà strumenti basati su OpenAI per il recruiting

LinkedIn, il social di proprietà di Microsoft dedicato al mondo del lavoro, starebbe pensando di integrare nella piattaforma delle funzionalità basate sull’intelligenza artificiale che riguardano la ricerca del lavoro, i prodotti in vendita, ma anche le campagne marketing. I nuovi strumenti saranno Recruiter 2024, Coaching Experience, Accelerate for Campaing Manager, Inside Sales e saranno basati sui modelli di OpenAI (gli stessi di ChatGPT). Il loro scopo è quello di migliorare l’esperienza su LinkedIn per i recruiter, ma per i professionisti che vogliono creare annunci e campagne su piattaforma.

LinkedIn: le novità dei nuovi strumenti basati sull’intelligenza artificiale

Come già accennato, il primo degli strumenti si chiamerà Recruiter 2024. Grazie a questa funzionalità, i datori di lavoro possono trovare candidati qualificati in modo più rapido. I recruiter possono fare la propria richiesta utilizzando il linguaggio naturale e parole semplici, come ad esempio: “vorrei assumere un Growth Marketing senior per la crescita dell’azienda”. L’intelligenza artificiale generativa farà in resto, combinando gli insight di LinkedIn, in modo da trovare il tipo di candidato che il recruiter sta cercando. Per facilitare il processo di ricerca, verrà inoltre integrato CRM Connect. Si tratta di un sistema di gestione delle relazioni con i candidati, che offrirà ai recruiter un modo più efficace di lavorare.

Il secondo strumento, Coaching Experience si basa invece sull’AI di LinkedIn Learning. Questo chatbot offre agli utenti consigli personalizzati in tempo reale sui contenuti di tipo professionale, sulle competenze e sugli obiettivi di carriera. Inoltre, è in grado di fornire risposte pertinenti alle domande degli utenti, con ulteriori consigli dettagliati. Accelerate for Campaing Manager è lo strumento dedicato a chi desidera creare campagne marketing B2B. Aiuta ad analizzare i siti web condivisi dagli utenti, la pagina LinkedIn di un’azienda o gli annunci di un account su LinkedIn per consigliare campagne mirate e più funzionali. Infine, Inside Sales è una funzione di ricerca che, grazie all’AI, permette di trovare nuovi collegamenti e avviare connessioni con potenziali clienti. Con l’arrivo di questi nuovi strumenti di intelligenza artificiale su LinkedIn, il processo di recruitment e non solo diverrà sempre più semplice.