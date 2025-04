LinkedIn ottiene l'accreditamento MRC per le metriche video

La piattaforma LinkedIn continua a rafforzare la sua posizione nel settore della pubblicità digitale, ampliando l'accreditamento del Media Rating Council (MRC) per includere nuove metriche relative agli annunci video. Questo passo rappresenta un importante avanzamento per la piattaforma, che aveva già ottenuto l'accreditamento per alcune metriche degli annunci display nel 2023.

Le nuove metriche certificate – impressioni lorde, impressioni nette, clic lordi e clic netti – si applicano a tutti gli annunci video visualizzati sulla piattaforma, sia su desktop che su dispositivi mobili. Questo sviluppo rafforza ulteriormente la trasparenza e la credibilità delle campagne pubblicitarie, offrendo ai marketer dati affidabili per valutare l'efficacia delle loro strategie.

Un aspetto distintivo di questa implementazione è la facilità con cui gli utenti possono identificare le metriche accreditate all'interno del Campaign Manager. Grazie a un tooltip dedicato, le metriche certificate sono chiaramente evidenziate, in modo tale da fornire maggiore chiarezza e semplicità d'uso per i professionisti del marketing.

Un momento cruciale per LinkedIn: i dati lo dimostrano

Questa espansione arriva in un momento cruciale, considerando la crescente rilevanza dei contenuti video sulla piattaforma. Nell'ultimo anno, LinkedIn ha registrato un significativo aumento del 36% nel tempo di visualizzazione dei video, evidenziando come i contenuti video generino un engagement 1,4 volte superiore rispetto ad altri formati. Questo dato sottolinea l'importanza di investire in strategie video per coinvolgere efficacemente il pubblico.

Per i brand e le aziende, l'accreditamento MRC rappresenta una garanzia ulteriore sull'affidabilità delle metriche fornite da LinkedIn. I marketer possono ora prendere decisioni rilevanti e informate basandosi su dati certificati, ottimizzando così il ritorno sugli investimenti pubblicitari.

Inoltre, questa certificazione contribuisce a consolidare la fiducia degli inserzionisti, posizionando LinkedIn come una piattaforma di riferimento per chi desidera raggiungere un pubblico professionale attraverso campagne video di alta qualità. Oltre alla trasparenza, l'accreditamento delle metriche video supporta l'evoluzione delle strategie di marketing digitale.