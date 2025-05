LinkedIn lancia il Job Library: trasparenza e innovazione nelle offerte di lavoro

LinkedIn introduce un'importante novità per il mondo del lavoro con il lancio di Job Library, uno strumento progettato per migliorare rendere più accessibili le informazioni sulle offerte di lavoro promosse. Questo nuovo database pubblico rappresenta un'estensione dell'Ad Library, già conosciuta e apprezzata per la trasparenza nel settore pubblicitario digitale.

Come funziona Job Library su LinkedIn

Con Job Library, LinkedIn punta a fornire agli utenti un accesso senza precedenti a tutte le inserzioni lavorative sponsorizzate pubblicate a partire da aprile 2025. Queste rimarranno disponibili per un intero anno dalla loro conclusione, garantendo una visione completa delle opportunità lavorative passate e presenti. Grazie a filtri avanzati, come azienda, parola chiave, nazione o periodo temporale, la ricerca diventa estremamente mirata e personalizzabile.

Particolare attenzione è stata dedicata alla trasparenza delle offerte pubblicate nell'Unione Europea. Qui, Job Library si distingue mostrando dettagli specifici sul targeting, incluse le competenze richieste e la distribuzione geografica delle visualizzazioni. Questa funzionalità non solo risponde alle normative europee sulla protezione dei dati, ma offre anche agli utenti una chiara visione delle strategie di reclutamento utilizzate dalle aziende.

Offerte con restrizioni legali

Un aspetto significativo di questa iniziativa è l'attenzione alle offerte con restrizioni legali. LinkedIn garantisce che tutte le informazioni fornite rispettino rigorosamente i limiti normativi, mantenendo comunque un elevato livello di dettaglio sulle modalità promozionali. Questo equilibrio tra trasparenza e conformità normativa consolida ulteriormente la fiducia degli utenti nella piattaforma.

Continuità con una funzione introdotta nel 2023

Il lancio di Job Library rappresenta un'evoluzione naturale dell'Ad Library, introdotta nel 2023 per rispondere alle crescenti richieste di trasparenza nel settore pubblicitario digitale. Con questa espansione, LinkedIn rafforza la sua posizione come punto di riferimento per la trasparenza nelle offerte di lavoro promosse, fornendo uno strumento prezioso sia per i candidati che per le aziende.

Per i professionisti delle risorse umane e le aziende, Job Library offre un vantaggio competitivo significativo. Analizzando le campagne di reclutamento dei competitor, sarà possibile ottenere informazioni preziose sulle competenze più richieste e sulle strategie promozionali più efficaci. Questo approccio strategico consentirà di ottimizzare le future attività di selezione, migliorando l'efficacia delle campagne di reclutamento.