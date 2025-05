LinkedIn amplia BrandLink: pubblicità video con il supporto degli influencer

Nuove opportunità si profilano all’orizzonte per i creator e i brand su LinkedIn, grazie al lancio del programma BrandLink. Questa iniziativa, evoluzione del precedente Wire, punta a rivoluzionare il panorama dei video pubblicitari sulla piattaforma professionale, offrendo vantaggi sia ai marketer che agli utenti finali. L’obiettivo è chiaro: fornire ai brand una maggiore visibilità, ai creator nuove forme di monetizzazione e agli utenti contenuti video di alta qualità.

Con la crescente importanza dei contenuti video, LinkedIn ha deciso di sfruttare questa tendenza introducendo un sistema che consente ai marketer di posizionare i propri annunci accanto a contenuti di alta qualità. Non solo editori premium, ma anche influencer di rilievo come Steven Bartlett, Bernard Marr e Allie K. Miller sono stati inclusi nel programma, offrendo un contesto ancora più attraente per gli investimenti pubblicitari.

I dati raccolti confermano l’efficacia del programma. Gli annunci veicolati tramite BrandLink mostrano un tasso di completamento video superiore del 130% rispetto ai formati tradizionali, con un incremento delle visualizzazioni del 23%. Inoltre, gli utenti che interagiscono con questi contenuti hanno il 18% di probabilità in più di trasformarsi in lead per le aziende. Questo dimostra come il formato video non solo attiri l’attenzione, ma generi anche risultati concreti per i brand.

Aumenta la fruizione dei video su LinkedIn

La fruizione di contenuti video su LinkedIn è aumentata del 36% nell’ultimo anno, accompagnata da un engagement 1,4 volte superiore rispetto ad altri tipi di post. Questa crescita ha spinto la piattaforma a sviluppare un modello di monetizzazione per i creator, basato sulla condivisione dei ricavi pubblicitari. Questo approccio mira a creare un ecosistema in cui creator, brand e utenti possano trarre vantaggio reciproco, consolidando LinkedIn come il luogo ideale per il marketing video in ambito professionale.

Attualmente, il programma è riservato a un gruppo selezionato di creator e brand, ma rappresenta un chiaro segnale della direzione strategica di LinkedIn. La piattaforma punta a consolidarsi come leader nel settore dei video pubblicitari professionali, offrendo ai marketer un ambiente sicuro e pertinente per i loro investimenti.

Per i brand, BrandLink rappresenta un’opportunità unica di associarsi a contenuti di qualità, aumentando la propria visibilità e ottimizzando il ritorno sugli investimenti. Grazie a un contesto professionale e a contenuti curati, i marketer possono sfruttare al meglio le potenzialità del video marketing, un settore in continua espansione.