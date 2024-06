LinkedIn aggiunge nuovi tool AI per la ricerca del lavoro

LinkedIn sta lanciando nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale per aiutare gli utenti a trovare lavoro, personalizzare i curriculum e persino ricevere consigli dai chatbot AI. Tuttavia, queste nuove funzionalità hanno un costo, poiché saranno disponibili per gli abbonati Premium. Inoltre, anche se disponibili in tutto il mondo, l’unica lingua attualmente supportata è l’inglese. Uno dei nuovi strumenti consente di cercare annunci su LinkedIn digitando un messaggio in linguaggio naturale. In un post sul blog dell’azienda, Tomer Cohen, Chief Product Officer di LinkedIn, fornisce l'esempio di "trovami un lavoro di marketing remoto a Detroit che paghi almeno $ 110.000".

LinkedIn può anche rivedere il curriculum degli utenti e fornire suggerimenti personalizzati per migliorarlo per una posizione di lavoro specifica. Come afferma Rohan Rajiv di LinkedIn in un post sul blog, basterà caricare un curriculum, ottenere feedback e "apportare modifiche in modo interattivo con l'intelligenza artificiale". Un altro strumento permette poi di costruire una lettera di presentazione "da zero" con l'aiuto dell'intelligenza artificiale. Queste funzionalità si aggiungono ad altre funzionalità basate sull'intelligenza artificiale per gli utenti Premium che LinkedIn ha iniziato a testare alla fine dell'anno scorso, inclusa la possibilità di riepilogare i post dal feed LinkedIn.

LinkedIn: in arrivo anche personaggi AI e ricerca migliorata

LinkedIn non utilizza l’intelligenza artificiale solo per aiutare a trovare lavoro. L’azienda sta anche iniziando a rilasciare personaggi AI di esperti con cui conversare su argomenti di business (come i personaggi di Meta). Come ricorda ancora Cohen: “le risposte che riceverai sono formate da esperti e rappresentano una miscela di approfondimenti personalizzati in base alle esigenze specifiche di ogni studente”. L'elenco dei personaggi AI include Alicia Reece, Anil Gupta, la dottoressa Gemma Leigh Roberts e Lisa Gates.

L’azienda promette anche che migliorerà la ricerca all’interno della piattaforma grazie all’intelligenza artificiale generativa. Tuttavia, non ha condiviso molti dettagli in merito. Secondo Cohen: “con le nostre nuove funzionalità di ricerca, ogni interazione di ricerca diventa più intelligente, sia che tu stia cercando di trovare qualcuno, esplorare lavori, condurre attività di sensibilizzazione o cercare conoscenze e risposte. L’intelligenza artificiale è destinata a rivoluzionare le nostre capacità di ricerca, consentendoti di esplorare la profondità e l’ampiezza di qualsiasi argomento direttamente attraverso la ricerca di LinkedIn”. Il Chief Product Officer di LinkedIn promette infine, che i miglioramenti alla ricerca verranno implementati nelle prossime settimane.