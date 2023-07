L’inglese non avrà più segreti con British Council fino al 30% di sconto

Se vuoi imparare o migliorare il tuo inglese in modo efficace, divertente e conveniente, non perdere l’occasione di approfittare dell’offerta di British Council, la prestigiosa istituzione culturale britannica che da oltre 80 anni promuove l’insegnamento e l’apprendimento della lingua inglese nel mondo.

Fino al 30% di sconto sui corsi online di British Council, che ti offrono la possibilità di studiare l’inglese a casa tua, al tuo ritmo e con il supporto di insegnanti qualificati e appassionati.

I vantaggi dei corsi online di British Council

Con i corsi online di British Council puoi:

Scegliere il livello e la durata che più si adattano alle tue esigenze e ai tuoi obiettivi, dal principiante all’avanzato, da poche settimane a diversi mesi.

che più si adattano alle tue esigenze e ai tuoi obiettivi, dal principiante all’avanzato, da poche settimane a diversi mesi. Partecipare alle lezioni online con studenti da tutto il mondo per esercitarti in tempo reale nella conversazione, nell’ascolto e nella lettura con un esperto insegnante del British Council.

con studenti da tutto il mondo per esercitarti in tempo reale nella conversazione, nell’ascolto e nella lettura con un esperto insegnante del British Council. Accedere a una vasta gamma di materiali gratuiti per imparare o ripassare l’inglese in modo autonomo, come video, applicazioni, podcast, giochi, storie, attività audio ed esercizi di grammatica.

per imparare o ripassare l’inglese in modo autonomo, come video, applicazioni, podcast, giochi, storie, attività audio ed esercizi di grammatica. Ottenere un certificato al termine del corso che attesti il tuo livello di competenza linguistica secondo il Quadro comune europeo di riferimento per le lingue (QCER).

I corsi online di British Council sono la soluzione ideale per chi vuole imparare l’inglese in modo flessibile ed economico, senza rinunciare alla qualità e alla professionalità che contraddistinguono da sempre questa istituzione.

Non lasciarti sfuggire questa opportunità unica: iscriviti ora ai corsi online di British Council e approfitta dello sconto fino al 30%. L’inglese non avrà più segreti per te.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.