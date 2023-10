L'INCREDIBILE SCONTO sul TV LG da 55 pollici porta il cinema a casa tua: QUASI 1000€ IN MENO

LG è un noto marchio sudcoreano con sede a Seul, specializzato in una vasta gamma di prodotti e servizi elettronici. LG ha guadagnato fama internazionale per la sua innovazione tecnologica e la produzione di elettronica di consumo, elettrodomestici ecc... Oggi segnaliamo un'offerta davvero incredibile, sono quasi mille gli euro che andrete a risparmiare con questo sconto del 45% di Amazon sul TV LG da 55 pollici per un prezzo finale di 1098,99€.

Lo sconto di Amazon sul TV LG da 55 pollici è clamoroso!

La TV LG da 55 pollici con tecnologia OLED è una scelta eccellente per goderti film, sport e videogiochi con la migliore qualità dell'immagine. La sua caratteristica principale sono i "pixel autoilluminanti", che garantiscono colori perfetti, nero profondo e un contrasto eccezionale. Questo si traduce in un'esperienza visiva straordinaria. Il cuore di questa TV è il processore α7 Gen6 con Intelligenza Artificiale. Questo processore intelligente si adatta automaticamente a ciò che stai guardando, migliorando sia l'immagine che l'audio. Quindi, indipendentemente dal contenuto, ottieni sempre la migliore qualità.

Il design minimalista con bordi sottili rende questa TV un'aggiunta elegante a qualsiasi ambiente. Anche quando è spenta, il suo aspetto cattura l'attenzione. Con Dolby Vision IQ e Dolby Atmos, avrai un'esperienza sonora e visiva da cinema direttamente a casa tua. Le immagini saranno ricche di dettagli e l'audio sarà coinvolgente. Se sei un appassionato di videogiochi, questa TV è ideale per te. Offre un gameplay fluido e reattivo, riducendo il ritardo di input, e ha porte HDMI 2.1 per il gioco in 4K a 120fps con VRR e Dolby Vision. È una Smart TV con molte app di streaming e un telecomando che semplifica la navigazione.

L'offerta di Amazon prevede un grosso 45% di sconto per l'acquisto della TV LG da 55 pollici per un prezzo finale di 1098,00€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.