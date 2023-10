Likewise rilascia Pix, chatbot AI per consigli sull’intrattenimento

Likewise è una popolare piattaforma (che conta più di 6 milioni di iscritti) che offre agli utenti consigli su tutto ciò che riguarda l’intrattenimento, dalle serie TV e film, passando per libri e podcast. Nelle scorse ore la start-up fondata dall’ex capo delle comunicazioni Larry Cohen ha presentato la sua ultima funzionalità, volta a migliorare la ricerca da parte degli utenti. Si tratta di Pix, un chatbot dotato di intelligenza artificiale, nato in collaborazione con OpenAI e addestrato utilizzando i dati degli utenti Likewise. Pix è in grado di dare consigli personalizzati. È possibile interagire con Pix dal sito web ufficiale di Likewise, dall’applicazione per smartphone o dall’app per smart TV, utilizzando i comandi vocali. In alternativa, gli utenti possono anche chiedere consigli a Pix inviando un SMS al numero (877) TEXTPIX (877-839-8749) oppure inviando un’email a pix@likewise.com. Il responso arriverà in pochi secondi.

Likewise: come funziona il chatbot Pix

Come già anticipato, per addestrare Pix, la start-up ha sfruttato circa 600 milioni di data point degli utenti, insieme ad algoritmi di apprendimento automatico. Grazie alla partnership con OpenAI, Pix ha sfrutta anche la tecnologia di elaborazione del linguaggio naturale di GPT-3.5 e GPT-4 (la stessa di ChatGPT). Il chatbot AI di Likewise impara a conoscere le preferenze del singolo utente e quindi fornisce consigli personalizzati su cosa potrebbe piacergli. Oltre a rispondere alle domande, Pix invierà una notifica l’utente ogni qualvolta saranno disponibili dei contenuti che potrebbero corrispondere ai suoi interessi.

Pix non fornisce solo risposte basilari. Ogni volta che contatta il chatbot, l’utente riceve anche un link ad una pagina web univoca che fornisce informazioni aggiuntive sul contenuto consigliato. Le risposte includono: la descrizione, la valutazione, la recensione e, nel caso di programmi TV e film, la possibilità di guardare il trailer o l’intero contenuto direttamente su Likewise.