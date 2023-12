L'iconica Vespa in un set LEGO da collezione a PREZZO PROMO

"Ma quanto è bello andare in giro... con una Vespa in versione LEGO!" Oggi, su Amazon, l'iconica Vespa in versione LEGO viene scontata del 20% per un costo finale di 79,90€.

Viaggia sulla Vespa in formato LEGO in sconto del 20%

Celebra il 75° anniversario della Vespa con il nuovo set LEGO dedicato alla celebre icona italiana, la Vespa 125 a 2 posti. Questo modellino, frutto della collaborazione tra i designer LEGO e il team Piaggio, è destinato agli amanti della cultura italiana e agli appassionati di modellismo.

Il kit offre un'esperienza di costruzione coinvolgente, consentendo di assemblare una replica dettagliata della Vespa, completa di caratteristiche uniche. La moto è dotata di una ruota anteriore montata su un lato, uno sterzo funzionante e una copertura rimovibile per il motore in mattoncini, che permette di esplorare gli interni della Vespa in miniatura.

I dettagli del kit includono il riconoscibile logo della Vespa, una targa italiana degli anni '60, un cavalletto funzionante e una ruota di scorta. Il set include anche accessori autentici come un casco e un cestino porta accessori con un bouquet di fiori, rendendo la Vespa LEGO un'opzione decorativa affascinante.

Realizzato con mattoncini in blu pastello, il colore originale della Vespa, questo set presenta un colore LEGO raro che sicuramente affascinerà gli appassionati. Grazie al cavalletto funzionante, il modello può essere esposto con orgoglio in casa o in ufficio come un oggetto da collezione.

Oggi, su Amazon, è presente un maxi sconto del 20% sul Set LEGO della Vespa: prezzo finale d'acquisto di 79,99€. Approfittane subito e aggiungi alla tua collezione un pezzo davvero unico.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.