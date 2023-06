LibreOffice 7.6 Beta : arrivati diversi miglioramenti per le prestazioni

I coder della The Document Foundation hanno avviato la distribuzione della nuova beta release di LibreOffice 7.6. Questo ramo di sviluppo della famosa nota suite d'ufficio open source integra alcune interessanti novità che vanno concretamente a migliorare la già ottima UX (User Experience) del progetto. Una nuove feature che saltano subito all'occhio è sicuramente il supporto alle gesture per lo zoom tramite il trackpad incluso nei portatili. Questa funzione consente una più agevole modifica dei documenti oltre ovviamente ad più rapida consultazione dei contenuti multimediali che possono essere ingranditi o rimpiccioliti al volo tramite la classica shortcut con le due dita. In modo similare a quanto avviene sui device mobile dotati di schermo touchscreen.

LibreOffice 7.6 beta dispone poi del supporto completo ai file OOXML generati nel formato Zip64. Oltretutto ora l'esportazione in PDF avviene sfruttando di default la più recente specifica chiamata PDF v1.7. Quest'ultima innovazione si va ad aggiungere ad alcune patch integrate nella precedente release, ovvero in LibreOffice 7.5 , che introducono la gestione dell'exporting dei vari embedding color font, dei color layer e dei color bitmap. In buona sostanza gli utenti hanno accesso ad una serie di setting migliore e più ricco durante l'esportazione dei documenti in questa tipologia di formato.

LibreOffice Calc 7.6 beta beneficia di una migliore formula input validation mentre LibreOffice Writer 7.6 beta ora dispone di un bibliografia più solida. La versione stabile di LibreOffice 7.6 è attesa per la fine di agosto. Dunque mancano quasi due mesi di lavori. In ogni caso si tratta di operazioni che rientrano perfettamente nella tabella di marcia ufficiale adottata dai coder al momento dell'apertura del nuovo ramo di testing.

Ovviamente trattandosi di una versione dedicata ai maintainer ed ai tester volontari ne sconsigliamo l'installazione fino alla fine della fase di beta testing. Infatti questa build potrebbe contenere dei bug anche molto gravi capaci di invalidare l'interno workflow dell'utente.