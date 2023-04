LibreOffice 7.5.2: implementati quasi cento bugfix

Il team di coder della The Document Foundation ha pubblicato una nuova point release della nota suite d'ufficio open source LibreOffice. Tale release include quasi cento bugifx e patch che migliorano la stabilità generale e la sicurezza del codice dei diversi applicativi integrati. LibreOffice 7.5.2 arriva dopo più di un mese di sviluppo dalla precedente build. Si tratta come accennato prima di versione dedicata al miglioramento delle feature già esistenti ed alla risoluzione delle falle riscontrate in queste settimane dai security researcher o dai maintainer e contributor volontari che partecipano al progetto. Questo ramo di sviluppo prevede ufficialmente altre cinque edizioni similari prima della sua dimissione ufficiale che è prevista per il 30 novembre. Per quella data infatti gli utenti avranno a disposizione l'edizione stabile di LibreOffice 7.6.

LibreOffice 7.5.2 va a migliorare il supporto alla modalità scura dei diversi sistemi operativi, grazie ad una serie i patch infatti ora è possibile applicarla a tutti i programmi della suite senza glitch o sbavature varie. Restando sul versante temi questa build implementa una completa integrazione con lo stile di GNOME Shell, GNOME Adwaita, e va a sistemare alcuni bug che si verificavano durante lo scrolling che ora è decisamente più fluido.

Inoltre è reperibile anche la nuova Single Toolbar UI con i controlli che variano in base a ciò che l'utente sta facendo. Tale feature gode diversi bugfix che risolvono diverse problematiche inerenti allo swich dei pulsanti durante le diverse operazioni di editing.

In LibreOffice 7.5.2 è presente ovviamente anche la rinnovata feature di esportazione dei documenti in formato PDF. Ora le varie opzioni integrate in questa utility sono state migliorare ed aumentate senza contare che i coder hanno sistemato diversi crash che si verificano in alcuni contesti.

LibreOffice 7.5.2 è disponibile oltre che per le distribuzioni Linux anche per i sistemi Windows e MacOS. Gli utenti interessati all'upgrade possono infatti reperire l'installer ufficiale direttamente dal sito web del progetto.