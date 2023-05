LibreOffice 7.4.7: l'ultimo upgrade prima della dismissione

Gli sviluppatori che fanno capo a The Document Foundation hanno pubblicato un nuovo minor update per LibreOffice 7.4. Si tratta del settiamo maintenance update per questo ramo di sviluppo ed è anche l'ultimo programmato prima della sua prossima dismissione. Gli utenti infatti verranno presto indirizzati verso la più recente major release del progetto ovvero LibreOffice 7.5. LibreOffice 7.4.7 è dunque una versione dedicata alla stabilizzazione del codice, in totale si tratta di 50 bugfix, ed alla risoluzione delle problematiche di sicurezza emerse durante le precedenti settimane di lavori sul sorgente. LibreOffice 7.4.7 verrà ufficialmente etichettato come EOL (End of Life), e dunque formalmente deprecato, il 12 giugno 2023.

Gli utenti che quindi sono ancora fermi sul ramo 7.4.X di LibreOffice hanno poco meno di un mese di tempo per eseguire l'upgrade a LibreOffice 7.5, che non solo garantisce la piena compatibilità con i documenti redatti con LibreOffice 7.4 ma offre anche innumerevoli novità di rilievo che offrono una rinnovata UX (User Experience) con tale suite d'ufficio open source.

LibreOffice 7.5, la cui stable release è stata rilasciata lo scorso febbraio, include diverse innovazioni di rilievo come ad esempio la nuova Single Toolbar UI dotata di impostazioni e controlli che variano e si adattano in base al contesto ed alle necessità dell'utente. Oltretutto sempre in LibreOffice 7.5 troviamo una gestione migliorata dei font tramite l'inclusione di svariate opzioni apposite. Inoltre ora è stata attivata la funzione di zoom e rotazione degli elementi presenti dentro i documenti sfruttando il touchpad presente nei diversi notebook in commercio.

In LibreOffice 7.5 è stata risistemata la feature dedicata all'esportazione dei documenti in formato PDF, che adesso include diverse opzioni addizionali molto comode. Gli utenti delle distribuzioni Linux beneficiano inoltre di uno scrolling decisamente più fluido. Questo è stato possibile grazie ad una migliore integrazione con le librerie grafiche GTK3, ovvero il toolkit alla base del noto ambiente grafico open source GNOME Shell.