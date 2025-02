LibreOffice 25.2: novità, miglioramenti e nuove funzionalità attive

LibreOffice, la popolare suite open source che offre un’alternativa gratuita a Microsoft Office, ha rilasciato la versione 25.2, portando con sé una serie di novità e miglioramenti significativi. Questo aggiornamento si concentra su miglioramenti della compatibilità, nuove funzionalità e una maggiore attenzione all’accessibilità, offrendo agli utenti un’esperienza ancora più completa e performante.

Una delle principali novità riguarda il supporto avanzato per l'ODF 1.4, il formato standard internazionale per i documenti digitali. Con questa versione, LibreOffice garantisce una compatibilità più elevata con i documenti salvati in questo formato, migliorando l'interoperabilità tra applicazioni diverse.

In Writer, l’elaboratore di testi della suite, sono state introdotte intestazioni inline, che permettono di gestire meglio il layout del documento, e sono stati migliorati sia l’importazione dei file DOCX che la gestione delle modifiche, con nuove opzioni per il controllo delle revisioni. In Calc, il programma per i fogli di calcolo, sono stati implementati miglioramenti significativi per l'importazione e l’esportazione di dati, oltre ad aggiungere funzioni avanzate per la gestione dei dati duplicati, rendendo il programma più potente e versatile.

Ulteriori aggiornamenti e miglioramenti

Anche Impress, il software per le presentazioni, ha ricevuto diversi miglioramenti: ora supporta un'esportazione più efficace in formato SVG, è stata introdotta la ripetizione automatica delle diapositive in modalità finestra, e la gestione degli effetti di testo è stata ottimizzata per una maggiore fluidità.

L'aggiornamento non si limita a miglioramenti nelle funzionalità principali, ma si concentra anche sull'accessibilità. È stata migliorata l’interfaccia utente per favorire l'uso del software da parte degli utenti con disabilità visive, e il supporto per le tecnologie assistive è stato potenziato. Inoltre, sono stati aggiornati i dizionari per la correzione ortografica in varie lingue, tra cui inglese, danese, mongolo, tailandese, coreano, ucraino e slovacco.

LibreOffice 25.2 è disponibile per Linux, macOS e Windows. Gli utenti Linux possono scaricare la versione RPM o DEB, mentre gli utenti Windows possono ottenerla dal sito ufficiale o tramite l'aggiornamento del software. È importante notare che le estensioni Python non funzioneranno più su Windows 7, 8 e 8.1 a partire dalla versione 25.8.