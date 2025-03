LibreOffice 25.2.2: nuova suite arriva con 83 correzioni di bug

La Document Foundation ha annunciato la disponibilità generale di LibreOffice 25.2.2. Questo secondo aggiornamento di manutenzione della serie LibreOffice 25.2 risolve alcuni bug e altri fastidi segnalati dagli utenti. Lo scopo è quello di migliorare la stabilità e l'affidabilità complessive di questa popolare suite open source, gratuita e multipiattaforma. La nuova release risolve un totale di 83 bug. I dettagli su questi bug sono disponibili nei changelog RC1 e RC2. LibreOffice 25.2.2 è già disponibile per il download dal sito web ufficiale come file binari per distribuzioni GNU/Linux basate su DEB e RPM.

LibreOffice 25.2.2: nuova versione minore in arrivo a fine aprile

Coloro che hanno installato LibreOffice 25.2 dai repository software della propria distribuzione GNU/Linux dovrebbero attendere che la nuova release arrivi nei repository stabili prima di aggiornare le proprie installazioni. LibreOffice 25.2 è stato rilasciato il 6 febbraio 2025, introducendo importanti cambiamenti come una nuova funzionalità di privacy che rimuove tutte le informazioni personali associate a qualsiasi documento, come nomi degli autori e timestamp, ora di modifica, nome e configurazione della stampante, modello del documento, autore e data per i commenti e modifiche tracciate. La serie LibreOffice 25.2 sarà supportata con sette aggiornamenti di manutenzione fino al 30 novembre 2025. La prossima versione point, LibreOffice 25.2.3, è prevista per fine aprile o inizio maggio 2025. Nel frattempo, tutti gli utenti di LibreOffice 25.2 sono invitati ad aggiornare alla nuova versione point il prima possibile.

Tra le altre novità, The Document Foundation ha rilasciato LibreOffice 24.8.6 come sesto aggiornamento di manutenzione della serie di suite LibreOffice 24.8. Questo update risolve 31 bug. La serie LibreOffice 24.8 sarà supportata fino al 12 giugno 2025. La prossima versione critica, LibreOffice 24.8.7, è invece prevista per l'inizio di maggio 2025. Ancora una volta, The Document Foundation ricorda che questa è l'edizione "Community" di LibreOffice, supportata da volontari. Per le distribuzioni di classe enterprise, è consigliato utilizzare LibreOffice Enterprise dei partner dell'ecosistema.