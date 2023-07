Liberati dei limiti geografici con l'82% di sconto su SurfsharkVPN

SurfsharkVPN torna nuovamente in sconto dell'84%, offrendovi a un prezzo veramente basso 2 mesi aggiuntivi in omaggio e un servizio veloce e stabile. Scordatevi di fastidiosi annunci, pop-up dei cookie o tracker e navigate in tutto il mondo ad alta velocità grazie alla presenza di server fino a 10Gbps in 100 paesi.

SurfsharkVPN: non lasciatevi sfuggire questa promozione

Con SurfsharkVPN potrete collegare un numero illimitato di dispositivi. In questo modo potrete tranquillamente condividere il servizio con la famiglia o gli amici. Godetevi una navigazione fluida grazie a CleanWeb, uno strumento integrato per il blocco di fastidiosi annunci e malware. In questo modo proteggerete ulteriormente la vostra privacy, senza correre il rischio di incappare in pubblicità dannose.

Tra le funzionalità integrate c'è anche il blocco dei pop-up coookie, che vi chiedono di rifiutare o accettare il consenso quando visitate i siti web. Questo è disponibile per i browser Chrome, Edge e Firefox.

SurfsharkVPN è dotato di autenticazione a due fattori, in modo da aggiungere un ulteriore passaggio quando effettuate l'accesso al servizio. Questo ulteriore livello di accesso incrementa la sicurezza e previene intrusioni non autorizzate nel vostro account, anche nel caso in cui si venga a conoscenza della password.

Sarete protetti sia nelle reti cablate che nelle reti wireless, grazie alla cifratura applicata ai dati di navigazione. In questo modo non dovrete preoccuparvi più di collegarvi a una rete pubblica di un locale, come un centro commerciale o un bar, poiché nessuno sarà in grado di decifrare il vostro traffico. La VPN permette anche di mascherare la propria posizione e liberarsi dei limiti geografici imposti da alcuni siti, in modo da poter fruire senza limiti e da qualsiasi posizione di tutti i vostri contenuti multimediali in streaming preferiti.

SurfsharkVPN vi permette anche di risparmiare sul costo di alcuni servizi, che variano il prezzo sempre in base alla posizione. Selezionando quella più conveniente, avrete l'opportunità di avere un prezzo più basso.

Non esitate ad abbonarvi e beneficiate di un'assistenza presente 24 ore su 24, tutti i giorni della settimana!

