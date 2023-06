Liberatevi delle commisioni con POS Easy di Axerve

Il POS è uno degli strumenti spesso presenti nelle attività commerciali per l'accettazione dei pagamenti effettuati con carta di credito o debito. I servizi disponibili sono spesso caratterizzati dalle commissioni sulle transazioni. Ma scegliendo POS Easy di Axerve, potrete liberarvi per sempre di questa spesa e ottenere anche 2 mesi gratis, utilizzando il codice “EASYX2” entro il 30 di giugno.

POS Easy di Axerve è un servizio davvero completo, che fornisce un ottimo dispositivo dotato dei più recenti standard e un'interfaccia semplice da cui gestire tutto. Ha un canone mensile davvero basso e permette di accettare qualsiasi tipo di carta, inclusi i pagamenti contactless con smartphone e portafogli digitali.

POS Easy: commissioni azzerate e interfaccia semplice

POS Easy fornisce PAX A910, un POS dal design moderno e minimale, dotato di hardware ad alte prestazioni. Ha dimensioni molto compatte e pesa soltanto 410g. Ha un display da 5 pollici e supporta le connessioni 4G, Wireless e Bluetooth 4.0. Non manca una ricca dotazione di porte, tra USB, LAN, RS232, oltre a 2 slot per schede SAM, estensibili opzionalmente a 4. La RAM è di 1GB, ma può essere estesa fino a 2GB, così come la memoria interna attraverso una microSD di capienza massima di 128GB. Ha una fotocamera posteriore da 5MP e una anteriore da 2MP, mentre la batteria è da 2600mAh. Include anche una stampante per ricevute da 40mm. Il sistema operativo è Android 7.0.

Con la Dashboard MyStore di POS Easy avrete sempre tutto sotto controllo, con aggiornamenti in tempo reale sui pagamenti incassati con il POS. Gestite tutte le transazioni, visualizzate e scaricate le fatture o integrate ulteriori prodotti Axerve attraverso la pratica barra laterale.

Richiedere il servizio è veramente semplice. Basterà recarsi nella pagina di POS Easy, cliccando su "Inizia la richiesta". Fornite quindi i documenti necessari e riceverete il POS direttamente nell'indirizzo indicato!

Acquistate ora MyPOS e liberatevi delle commissioni!

