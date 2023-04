Per migliorare l'esperienza con computer desktop e soprattutto notebook, sarebbe opportuno l'acquisto di un accessorio come un Hub USB-C. Se ne stai cercando uno, oggi su Amazon è attivo un doppio sconto sull'hub USB-C 5-in-1 di Orico, uno dei migliori sul mercato. Grazie alla promo lo paghi solo 12 e pochi spiccioli, con spedizione gratuita se ti abboni a Prime.

Oltre allo sconto del 32% già visibile nella pagina del prodotto, risparmi un ulteriore 10% spuntando manualmente la casella del Coupon. Fallo prima di aggiungere il prodotto al carrello.

Hub USB-C, e tutti i problemi di connettività spariscono

Docking station, hub USB-C, multiporta. Chiamalo come preferisci, perché la sua incredibile utilità resta sempre la stessa, ed è innegabile. Collega il gadget di Orico al tuo computer fisso/portatile tramite USB-C e dai il via al festival delle porte e degli accessori, dato che puoi utilizzarne fino a 5 in contemporanea.

Di seguito le porte che potrai utilizzare dopo aver acquistato questa docking station:

1 porta HDMI 4K@30Hz

1 porta USB-C PD 60W

1 porta USB-A 3.0 5Gbps

2 porte USB-A 2.0 480Mbps

I vantaggi, come avrai potuto intuire, sono molteplici e tutti volti a migliorare in modo esponenziale la tua produttività. Ricorda però di applicare manualmente lo sconto del 10% spuntando la casella del Coupon, che andrà ad aggiungersi a quello già visibile del 32%. Fallo prima di aggiungere il prodotto al carrello, così da completare l'affare a 12,23€.

