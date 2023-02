L'hosting per WordPress conviene di più con SiteGround: bastano 2,99 euro al mese

Individuare un buon piano di hosting per il proprio sito in WordPress è fondamentale. Poter contare su di un hosting valido, infatti, è un requisito necessario per poter offrire ai propri utenti un sito veloce e affidabile, con tante funzionalità disponibili e prestazioni sempre soddisfacenti. Il piano di hosting per WordPress è anche un costo fisso per chi ha uno o più siti web.

Di conseguenza, scegliere il piano di hosting giusto per un sito in WordPress diventa sempre più importante. In questo periodo che ci porta a San Valentino è possibile accedere ad un'offerta da non perdere. SiteGround, infatti, ha lanciato un'interessante promozione di San Valentino per i suoi piani di hosting per WordPress, ora disponibili a partire da 2,99 euro al mese + IVA con dominio gratuito e tanti altri servizi inclusi.

Per tutti i dettagli sull'offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto.

Con le offerte di San Valentino di SiteGround il piano di hosting per WordPress costa meno

Scegliere SiteGround conviene sempre di più, grazie alle offerte di San Valentino. A disposizione degli utenti ci sono, infatti, 3 piani tra cui scegliere:

StartUp al prezzo scontato di 2,99 euro al mese (per 1 solo sito web)

al prezzo scontato di (per 1 solo sito web) GrowBig al prezzo scontato di 5,49 euro al mese (per siti web illimitati)

al prezzo scontato di (per siti web illimitati) GoGeek al prezzo scontato di 8,49 euro al mese (per siti web illimitati

Tutte le offerte prevedono uno sconto del 76% rispetto al prezzo mensile standard proposto da SiteGround (i prezzi sono IVA esclusa). Da notare, inoltre, che i vari pacchetti in offerta con SiteGround presentano notevoli vantaggi aggiuntivi come il dominio gratis, presente su tutte e tre i livelli di abbonamento, ed altri bonus come SSL, CDN e installazione plug-in senza costi aggiuntivi o anche la funzionalità di backup on demand ed un PHP più veloce del 30% per i due piani più completi. Il servizio proposto da SiteGround sfrutta l'infrastruttura di Google Cloud, garantendo così prestazioni al top ai suoi utenti.

Le offerte di San Valentino di SiteGround prevedono un periodo di 30 giorni in cui è possibile richiedere un rimborso integrale dell'importo pagato. Per tutti i dettagli è disponibile il link qui di sotto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.