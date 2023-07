LG UltraGear: monitor gaming da 27" QHD con risposta da 1ms (-123€)

Approfitta anche tu di questa straordinaria offerta per portarti a casa un monitor da gaming pazzesco a un prezzo decisamente vantaggioso. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello LG UltraGear a soli 255,55 euro, invece che 379 euro. È un'offerta esclusiva per i clienti Prime. Se non sei ancora iscritto al servizio clicca qui.

Se fai veloce quindi puoi avvalerti di uno sconto esagerato che ti permette di risparmiare oltre 123 euro sul totale. Questo monitor ha una versatilità incredibile, un tempo di risposta bassissimo ed è compatibile con le nuove tecnologie di NVIDIA e AMD.

LG UltraGear: il monitor che tutti i gamer vogliono

Non ci sono molti giri di parole da fare, questo è un monitor che tutti i veri giocatori vorrebbero sulla propria scrivania. E se forse il prezzo di listino ti aveva dissuaso dall'acquisto oggi non hai scuse. Come ti dicevo è compatibile con NVIDIA G-Sync e AMD FreeSync Premium e quindi potrai goderti queste tecnologie per vivere delle emozioni intense e reali.

Il pannello IPS di cui è dotato garantisce una visione perfetta a qualsiasi angolazione. L'HDR 10 calibrata in automatico i colori migliori per restituire dettagli nitidi e molto più coinvolgenti. Ha un tempo di risposta di appena 1 ms e un refresh rate da 165 Hz, ciò significa che sarai più veloce dei tuoi avversari. E poi lo potrai regolarlo come vuoi cambiando l'altezza, l'inclinazione e ruotandolo come preferisci.

Oggi puoi fare un vero colpaccio ma devi essere rapido. A una cifra così farà battere tanti cuori e le unità disponibili spariranno in fretta. Quindi vai subito su Amazon e acquista il tuo LG UltraGear a soli 255,55 euro, invece che 379 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

