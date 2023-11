LG UltraGear: monitor gaming da 27" QHD a 165Hz in SCONTO al 42%

Hai deciso di acquistare un monitor da gaming che ti regali emozioni intense e reali? Allora dai un'occhiata a questa offerta da brividi. Grazie alle offerte del Black Friday ora su Amazon puoi aggiungere al tuo carrello LG UltraGear da 27" a soli 219,99 euro, invece che 379 euro.

Non stai sognando, ti posso assicurare che è la realtà. Certo devi essere rapido perché uno sconto del 42% non è che si trova dietro ogni angolo. In questo momento puoi risparmiare ben 159 euro che, per questo monitor, è una follia. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

LG UltraGear: il monitor dei sogni tuo a prezzo wow

Vuoi sapere perché questo è il monitor che vorrebbero tutti? Allora guarda le sue specifiche:

Risoluzione: ha una risoluzione QHD da 2560 x 1440, refresh rate a 165 Hz e un pannello IPS che ti permette di vedere bene anche quando sei spostato di lato.

Tempo di risposta: grazie alle tecnologie NVIDIA G-Sync e AMD FreeSync Premium avrai un tempo di risposta di soli 1 ms. Questo garantisce immagini sempre fluide e perfettamente nitide.

Connessioni: è dotato di 2 ingressi HDMI, una DisplayPort e un'uscita audio. Inoltre lo puoi ruotare in verticale, inclinarlo e regolarlo in altezza.

Questo è un treno che sta passando velocissimo e se vuoi salirci lo devi essere anche tu. Quindi vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo LG UltraGear da 27" a soli 219,99 euro, invece che 379 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.