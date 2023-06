LG UltraGear: monitor gaming da 27" a 79€ in MENO su Amazon

Se sei un appassionato di videogiochi e stai cercando un monitor da gaming che posa farti vivere le tue avventure in modo coinvolgente, allora non farti scappare questa ottima offerta. Vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello LG UltraGear a soli 199,99 euro, invece che 279 euro.

Ebbene sì, in questo momento puoi risparmiare circa 79 euro sul totale, grazie allo sconto del 28%. Per questo monitor è davvero un ottimo prezzo. Inoltre questa offerta, in esclusiva per gli abbonati ad Amazon Prime, di da la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout. Se non sei ancora iscritto al servizio fallo ora cliccando qui.

LG UltraGear: il monitor da gaming delle meraviglie

Con il monitor LG UltraGear puoi goderti le immagini fluide con una risoluzione pazzesca e senza ritardo di input. Niente sfocature e colori brillanti per un'esperienza al limite della realtà. È dotato di un display da 27 pollici FHD con cornice laterale sottilissima e un refresh rate a 144 Hz.

Ha un tempo di risposta di appena 1 ms e un pannello IPS che non affatica la vista ed è perfettamente visibile da qualsiasi angolazione. È compatibile con le tecnologie G-Sync e FreeSync per dare il meglio sulle schede grafiche NVIDIA e AMD. Inoltre possiede 2 porte HDMI, 1 DisplayPort e un'uscita audio.

Stai ancora leggendo? Il tempo scorre e le unità disponibili a questa cifra potrebbero sparire da un momento all'altro. Per cui vai subito su Amazon e acquista il tuo LG UltraGear a soli 199,99 euro, invece che 279 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.