LG UltraGear: monitor gaming da 24" FHD 144Hz al 37%

Non perdere questa fantastica occasione per acquistare un monitor da gaming spettacolare che ti permetterà di vivere i tuoi giochi in modo molto più coinvolgente e realistico. Dunque vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello LG UltraGear a soli 149,99 euro, invece che 239 euro.

In questo momento puoi avvalerti di uno sconto del 37% e ti fa risparmiare ben 89 euro sul totale. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

LG UltraGear: il monitor delle meraviglie a poco

Sul fatto che questo sia uno dei monitor da gaming migliori in commercio non ci sono dubbi ed ecco perché a questo prezzo è da prendere senza pensarci due volte. I suoi 24 pollici 16:9 con risoluzione FHD 1920 x 1080 P lo rendono il modello perfetto, né troppo grande né troppo piccolo. È dotato di un pannello IPS che garantisce una visione perfetta da qualsiasi angolazione.

Grazie a un refresh rate da 144 Hz e un tempo di risposta di 1 ms potrai vivere le tue partite in modo fluido e reale. Inoltre possiede HDR10 che garantisce colori calibrati perfettamente, vividi e dinamici. Da non sottovalutare poi la tecnologia AMD FreeSync Premium che elimina il tearing e lo stuttering, garantendo una perfetta sincronizzazione con la tua scheda grafica.

Come sicuramente avrai capito non c'è tempo da perdere perché una promozione così allettante è destinata a durare poco. Quindi prima che sparisca vai su Amazon e acquista il tuo LG UltraGear a soli 149,99 euro, invece che 239 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

