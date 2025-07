LG UltraGear: il monitor da gaming per conquistare la vittoria (-75€)

Se sei un appassionato di videogiochi allora sai quanto un ottimo schermo possa fare la differenza sia in termini di qualità che di performance. Ecco perché oggi abbiamo deciso di segnalarti questa promozione che trovi solo su Amazon. Se fai in fretta puoi mettere nel tuo carrello LG UltraGear da 27 pollici a soli 204,99 euro, invece che 279,99 euro.

Con lo sconto del 27% dunque avrai la possibilità di risparmiare ben 75 euro sul totale. Non è certo un'occasione che si trova tutti i giorni per cui devi fare in fretta. Inoltre questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate da 41 euro al mese per 5 mesi senza interessi, per i clienti Prime. Se non sei inscritto al servizio fallo subito cliccando qui.

LG UltraGear: immagini perfette senza sfocature

Con il monitor da gaming LG UltraGear potrai goderti i tuoi giochi preferiti al meglio. Gode di una risoluzione QHD 2560 x 1440 e possiede una frequenza di aggiornamento velocissima che arriva fino a 200 Hz. Questo vuol dire che le immagini saranno sempre perfette anche durante le azioni più veloci e concitate.

Ha poi di un pannello IPS dai colori intensi e vividi, molto realistici, con un tempo di risposta di appena 1 ms. Grazie anche alle tecnologie G-Sync e AMD FreeSync potrai spingere le tue schede video alle massime prestazioni. Inoltre ha un design super compatto, leggero e con un bordo ultra sottile su tre lati per garantire un maggiore coinvolgimento e non perderti nulla. Ed è dotato di due HDMI e una DisplayPort per collegare computer e consolle.

Non perdere tempo perché chiaramente un'offerta del genere potrebbe scadere da un momento all'altro. Perciò vai immediatamente su Amazon e acquista il tuo LG UltraGear da 27 pollici a soli 204,99 euro, invece che 279,99 euro. Se ti stai chiedendo quanto costi la spedizione sappi che non pagherai nulla se sei iscritto ad Amazon Prime. Dunque se non sei ancora abbonato fallo adesso cliccando qui.

