LG: monitor UHD 4K da 27" al suo MINIMO STORICO

Approfitta di questa super offerta per portarti a casa un monitor speciale a un ottimo prezzo. Non perdere tempo, vai subito su Amazon e metti nel tuo carrello il monitor LG da 27 pollici a soli 199,99 euro, invece che 259,99 euro.

Se fai presto dunque, grazie allo sconto del 23% oggi puoi risparmiare ben 60 euro sul totale. Questo è il prezzo più basso di sempre quindi devi fare in fretta perché a questa cifra lo vorranno tutti. Inoltre questa offerta prevede anche la possibilità di acquistare subito e pagare a rate con Cofidis al check-out.

LG: il monitor delle meraviglie al prezzo più basso

Con questo monitor puoi vivere delle esperienze incredibili, sia per guardare film o video, sia per giocare ai tuoi titoli preferiti. Vanta una risoluzione UHD 4K ed è dotato di un pannello IPS che ti permette di avere sempre una visione ottima da qualsiasi angolazione. È compatibile con HDR 10 con cui puoi visualizzare le immagini con una maggiore chiarezza anche in ambientazioni scure.

AMD FreeSync ti permette di avere una maggiore fluidità durante le azioni più concitate senza perdere un frame. Mentre Dynamic Action Sync minimizza il ritardo durante le partite. Il risultato saranno sessioni di gioco intense ed emozionanti. Possiede 2 ingressi HDMI, una DisplayPort e puoi regolare l'inclinazione come desideri.

Questa è assolutamente un'offerta da non lasciarsi scappare per nessun motivo. Per cui prima che le unità disponibili a questo prezzo si esauriscano completa l'acquisto. Va su Amazon e fai tuo il monitor LG da 27 pollici a soli 199,99 euro, invece che 259,99 euro. Se completi l'ordine adesso lo riceverai a casa tua entro pochi giorni senza costi aggiuntivi, grazie ai servizi Prime. Se non sei ancora abbonato fallo ora cliccando qui.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.