LG 24GN65R UltraGear: incredibile SCONTO DEL 37% per il Monitor da Gaming su Amazon!

Amazon mette in sconto del 37% uno dei migliori monitor da gaming in circolazione, trattasi dell'LG 24GN65R UltraGear. Un'offerta davvero straordinaria soprattutto se si considera quello che sarà il costo finale che raggiunge i 149,99€ al fronte del prezzo di listino di 239,00€. Gaming ad altissima qualità ma non solo.

LG: il monitor da gaming 24GN65R UltraGear è in sconto del 37% su Amazon!

Come preannunciato poche righe più su, questo monitor da gaming targato LG è uno dei migliori sulla piazza e, inoltre, può essere utilizzato non solo per il gaming. La sua altissima qualità vi permette di poter sfruttare questo straordinario pannello come supporto per il lavoro e per la visione di contenuti video quali film, serie tv e chi più ne ha più ne metta. Il tutto grazie alle caratteristiche di questo schermo: 24 Pollici, 144 Hz di refresh, Full,Hd,Ips. Tempo di risposta 1ms lo rende fulmineo, così come il pannello IPS permette una visione ottimale da qualsiasi angolazione.

Il monitor presenta, inoltre: 2x HMDI 2.0 (HDCP 2.2), 1x Display Port 1.4, Uscita Audio (Jack), elementi assolutamente da non sottovalutare nella fase d'acquisto di un device simile. Le dimensioni di 61 x 13 x 39 cm lo rendono adatto ad una scrivania sia di medie che ovviamente di grandi dimensioni e permettono un'ottima visione anche da distanze maggiori. Con l'acquisto di questo monitor che, ricordiamo, è attualmente in offerta su Amazon, vi porterete a casa uno dei migliori pannelli sulla piazza garantito da un'azienda che fa da riferimento nel settore come LG.

Dunque, il monitor da gaming 24GN65R UltraGear di casa LG è in sconto su Amazon del 37% per un prezzo finale di 149,99€ con un risparmio totale di ben 89 euro sul prezzo originario (239,00). Non lasciatevi scappare questa straordinaria occasione!

