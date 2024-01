Lezioni, giochi e podcast: impara le lingue con Babbel (-60% di sconto)

Se sei interessato all'apprendimento delle lingue, c'è un'offerta che non devi perdere: Babbel, il leader mondiale nell'insegnamento delle lingue online, offre sconti fino al 60% sui piani a vita e in abbonamento. La promozione è disponibile soltanto per un periodo limitato.

Il tuo accesso al mondo delle lingue

Le offerte sono due: Babbel Lifetime è la più esclusiva, pensata per chi desidera accesso illimitato per sempre a lezioni, giochi e podcast in ben 14 lingue diverse. Tutto questo al prezzo di soli 239,99 euro con pagamento unico, scontato del 60%.

Poi c'è Babbel mensile, la soluzione perfetta per chi desidera un impegno a breve termine. Approfitta del 50% di sconto, pagando solo 5,99 euro al mese per un accesso illimitato per 12 mesi. Studia la lingua che preferisci con lezioni, giochi e podcast a tua disposizione.

Con la Babbel App, puoi creare una routine di studio efficace e flessibile, adattata ai tuoi impegni e alle tue abitudini. Fai esercizio con lezioni basate su situazioni di vita quotidiana e dialoghi realistici e trova il tuo ritmo e impara con corsi adeguati al tuo livello di conoscenza linguistica.

Per un apprendimento più coinvolgente, Babbel Live offre videolezioni di lingua online con insegnanti esperti e qualificati: investi nel tuo successo acquisendo sicurezza rapidamente con lezioni incentrate sulla vita di tutti i giorni.

Con oltre 10 milioni di abbonamenti venduti e il 92% degli utenti che ha migliorato le proprie capacità linguistiche in soli 2 mesi, Babbel si conferma come il partner ideale per il tuo percorso di apprendimento. I corsi sono creati da un team di oltre 150 esperti in didattica, garantendo un approccio efficace e mirato.

Apri le porte a nuove opportunità attraverso Babbel: ottieni uno sconto fino al 60% sul piano che preferisci, a vita oppure in abbonamento annuale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.