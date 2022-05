Lexar Professional 1066x da 256GB ad un prezzo FOLLE su Amazon

Progettata per le fotocamere DSLR o mirrorless, la scheda Lexar Professional 1066x SDXC UHS-I Card Series SILVER consente di acquisire e trasferire rapidamente foto di alta qualità, inclusi video Full-HD e 4K UHD con velocità fino a 160 MB/s di lettura e fino a 120 MB/s in scrittura. Attualmente in promo su Amazon ad un prezzo molto competitivo: parliamo di soli 44,10€ invece di 61,95€.

Questa scheda sfrutta la tecnologia UHS-I per offrire velocità di lettura fino a 160 MB/s (1066x) consentendoti di trasferire facilmente foto di alta qualità e video 4K UHD. Questa scheda è di Classe 10, UHS Speed Class 3 e Video Speed Class 30 (V30). Significa che offre prestazioni ottimali per scattare foto più velocemente e più a lungo.

Queste schede sono inoltre rigorosamente testate e progettate per resistere a urti, vibrazioni e raggi X. Se hai deciso di acquistarla su Amazon, ricorda che in questo momento è attiva la promozione che ti consente di averla con uno sconto del 29%.

Ricordiamo infine che questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.