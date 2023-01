Lexar chiavetta USB da 64GD: arriva su Amazon un'OFFERTA OTTIMA

Lo spostamento dei dati, per lavoro o per azioni quotidiane, è diventata una prassi al giorno d'oggi, e se ci uniamo il fatto che tutte le automobili di questa generazione hanno una porta USB per leggere la musica, e nello specifico le chiavette USB, capirete come queste piccolissime Pen Drive siano diventate un oggetto indispensabile per l'uomo contemporaneo. Lexar si destreggia da sempre nella creazione di chiavette USB performanti, adatte a tutti i tipi di utilizzo, come quella da 64 GB di cui vi parliamo.

Se stavate aspettando un'occasione per acquistare un prodotto di questo tipo a basso prezzo, possiamo dirvi che è arrivata: da oggi infatti la chiavetta USB Lexar da 64GB è in offerta su Amazon a solo 6,92€, con un risparmi per il vostro portafoglio del 31%.

Pen Drive Lexar: la memoria per ogni cosa

Per utilizzare questa pen drive non c'è bisogno di installare nulla, grazie al Plug and Play. Inoltre è compatibile con praticamente tutti i PC Windows, ma anche con Linux, Mac OS 10.3 e le versioni successive. Non solo computer però, perché è possibile usufruirne come già detto anche in auto, home console, stereo, TV e così via.

Il design è semplice e funzionale, creato anche con un piccolo anello superiore per rendere la chiavetta USB Lexar da 64GB facile da trasportare ed attaccabile al proprio portachiavi. Elegante e durevole grazie all'involucro in lega di zinco, sfrutta un semplice connettore USB 2.0.

