Lettore schede SanDisk Professional PRO-READER: non lo troverete mai ad un prezzo così su Amazon

Vai a tutta velocità con il lettore Multi Card PRO-READER. Il nucleo in alluminio mantiene la tua scheda fresca in modo da poter raggiungere le massime velocità di trasferimento in pochissimo tempo grazie alla porta USB-C usata per il trasferimenti di dati. Questo lettore funziona bene con iPad di tipo C, G-RAID o computer compatibili. Associa questo PRO-READER alle schede SanDisk CF, SD e microSD compatibili per aumentare ancora di più le prestazioni. Acquistalo ora su Amazon a soli 76,19€ invece di 95,99€.

Questo lettore è stato creato appositamente per schede CF, SD e MicroSD ed è composta da un pregiato involucro in alluminio che aiuta ad allontanare il calore e migliorare le capacità di trasferimento dati. La Multi Card PRO-READER può essere usata rapidamente su nuovi computer Mac e altri laptop o persino su un G-RAID Shuttle tramite una porta USB-C reversibile con un'interfaccia SuperSpeed USB 5 Gbps (USB 3.2 Gen 2).

Inoltre è attiva la protezione da scrittura: i tuoi media sono fondamentali. Ecco perché c'è un interruttore di blocco di protezione da scrittura integrato che ti aiuta a evitare di sovrascrivere accidentalmente i tuoi dati esistenti.

Il design della custodia non solo aiuta a semplificare il tuo spazio di lavoro, ma è anche progettato per rimanere al suo posto, sia sul set che in studio. Abbina questo prodotto e gli altri della linea PRO-READER alla docking station per aumentare la tua produttività a lavoro ed accedere a velocità di trasferimento ultra-rapide. Approfitta ora dello sconto del 22% e acquistalo su Amazon, e se ti abboni a Prime la spedizione del prodotto è gratuita.

