Lettore schede Beikell: nuovo SCONTO del 15% ora su Amazon

Quando abbiamo a che fare con molti dispositivi di vario tipo che utilizzano una memoria in scheda, è facile incappare in problemi che ci impediscano di usufruire di determinati dati per la mancanza di lettori o adattatori (come quelli per schede microSD, o SD). Questo problema che potrebbe essere per voi una vera grana in caso di lavoro, se ad esempio siete in viaggio con il vostro laptop e le vostre videocamere, e volete passare tutti i vostri video e foto direttamente sul computer. Questo è solo uno degli esempi, ma siamo sicuri che la sensazione vi è familiare. In questi casi, ci viene in soccorso Beikell col suo lettore schede, oggi in offerta su Amazon.

Sappiate che da oggi su Amazon questo lettore schede Beikell è disponibile in offerta a soli 7,64€, con uno sconto del 15% sul prezzo totale di listino, che si era abbassato anch'esso nelle ultime settimane.

Lettore schede Beikell: l'utilità rapida

Per prima cosa sappiate che questo piccolo ma utile dispositivo è praticamente universale, perché è in grado di leggere qualsiasi tipo di scheda, come le SD / Micro SD / TF / SDHC / SDXC / Micro SDHC / Micro SDXC / MMC, eccetera.

inoltre sappiate che questo lettore schede Beikell supporta le schede doppie, per leggere contemporaneamente, evitare ripetuti collegamenti e scollegamenti, accelerare il trasferimento di file e rendere più efficiente l'accesso ai dati. Non ha inoltre bisogno di installazioni, perché plug and play, e basterà collegarlo tramite la porta USB per vederlo già in funzione.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.