Lettore di schede SD SUNTRSI: da oggi GRANDE OFFERTA su Amazon

Quando abbiamo a che fare con molti dispositivi di vario tipo che utilizzano una memoria in scheda, come cellulari, fotocamere e così via, è facile incappare in problemi che non ci permettano di leggerle sul PC per la mancanza di lettori o adattatori, come quelli per schede microSD, o SD. Questo problema che potrebbe essere per voi una vera grana in ambito lavorativo, o anche vacanziero, se ad esempio siete in viaggio con il vostro laptop e le vostre videocamere, e volete passare video e foto sul computer per poi scattare e girare altro. Questo è solo uno degli esempi, ma siamo sicuri che la sensazione vi è familiare. In questi casi, ci viene in soccorso SUNTRSI col suo lettore schede SD, oggi in offerta su Amazon.

Sappiate infatti che da oggi su Amazon c'è in offerta questo lettore schede SD SUNTRSI a soli 20,99€, con uno sconto del 19% sul prezzo totale di listino, al quale potrete anche aggiungere un ulteriore sconto di 4,00€ applicando il coupon, e pagando in totale solo 16,99€.

Lettore schede SD SUNTRSI: utilità e rapidità

Questo lettore schede SD è compatibile con schede di memoria SD e micro SD, supporta tutti gli iPhone con iOS 9.2 e fino e iPad con iOS 8.0 o versioni successive. Con esso sarà facile scaricare foto o video da schede SD direttamente su iPhone o iPad, e condividere video o foto con amici e parenti in qualsiasi momento, ovunque.

Questo lettore schede SD SUNTRSI è inoltre Plug and Play, e potete utilizzarlo semplicemente collegandolo. I formati supportati dall'adattatore micro SD sono i formati fotografici standard tra cui JPER e RAW, e SD, formati video HD tra cui H.264 e MPEG 4, e supporta schede di memoria con una capacità massima di 512 GB.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.