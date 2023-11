L'espresso come al bar: Macchina per il Caffè Lavazza IN SUPER PROMO (-23%)

Lavazza è diventata un marchio iconico nel settore del caffè, noto per la qualità e l'artigianalità dei suoi prodotti. Oggi su Amazon è in sconto del 23% la Macchina per il Caffè Lavazza per un costo finale di 69€.

Amazon e Lavazza lanciano lo sconto sulla Macchina del Caffè A Modo Mio

La macchina per caffè espresso del marchio Lavazza è un'eccellente aggiunta alla tua cucina per soddisfare le tue esigenze di caffè quotidiane. Con un design elegante in nero, questa macchina è progettata per offrire prestazioni eccezionali e un utilizzo comodo.

Le dimensioni compatte del prodotto, misurando solamente 12,4 cm in profondità, 33 cm in lunghezza e 21 cm in altezza, consentono di risparmiare spazio sulla tua superficie di lavoro. Nonostante il suo ingombro ridotto, questa macchina per caffè espresso offre massimo silenzio, con soli 44 dB durante l'infusione, per un ambiente tranquillo durante la preparazione del caffè.

Una caratteristica speciale di questa macchina è il timer, che ti consente di personalizzare il processo di preparazione del caffè. Inoltre, puoi utilizzare il pulsante "stop go" per selezionare ogni volta la quantità di espresso desiderata, garantendoti un caffè su misura ogni volta.

La griglia removibile small/large offre flessibilità nella scelta tra un espresso classico o un caffè lungo. La macchina è anche progettata per la massima convenienza, con uno spegnimento automatico dopo 9 minuti per risparmiare energia. Con Lavazza, puoi goderti il tuo caffè preferito in tutta comodità e stile.

Amazon applica uno sconto del 23% sulla Macchina del Caffè Lavazza per un costo finale di 69€.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.