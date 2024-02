L'espresso come al bar con la macchina per il caffè De'Longhi al 37% DI SCONTO

La macchina per caffè espresso a pompa Dedica di De'Longhi con un design compatto, misurando solo 15 cm in larghezza offre prestazioni eccezionali in uno spazio ridotto. Dotata di un cappuccinatore regolabile, la Dedica consente di ottenere facilmente la schiuma perfetta per un cappuccino cremoso o per un delizioso latte macchiato. Grazie al porta filtro con dispositivo crema, è possibile utilizzare sia il caffè in polvere che le cialde E.S.E., garantendo una flessibilità totale nella preparazione del caffè.

La personalizzazione del caffè è resa semplice grazie alla funzione Flow Stop, che consente di regolare la lunghezza del proprio caffè direttamente dal pannello elettronico. Inoltre, la macchina si riscalda in soli 40 secondi, garantendo una preparazione rapida e senza attese.

Per garantire la massima sicurezza e risparmio energetico, la Dedica è dotata di spegnimento automatico dopo 9 minuti di inutilizzo. Il serbatoio d'acqua trasparente da 1 litro è estraibile per agevolare il riempimento e la pulizia, mentre il raccogli gocce è regolabile in altezza per adattarsi a diverse dimensioni di tazza. Inoltre, è presente uno scalda tazze passivo per mantenere la temperatura ottimale del caffè.

Realizzata interamente in metallo e dotata di un corpo rosso vivace e con una potenza di 1350 watt e una capacità di 1 litro, questa macchina per caffè espresso è la scelta ideale per chi desidera gustare un caffè di qualità comodamente a casa propria.

Su Amazon, oggi, è presente uno sconto del 37% sulla macchina per il caffè De'Longhi al prezzo finale e totale di 174,99€.