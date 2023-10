L'espresso come al bar con la macchina da caffè di De Longhi: SCONTO CLAMOROSO

De'Longhi è un'azienda italiana rinomata per la produzione di elettrodomestici di alta qualità. Fondata nel 1902, l'azienda si è specializzata in una vasta gamma di prodotti, tra cui macchine per il caffè. L'offerta di oggi di Amazon prevede uno sconto del 24% sulla macchina da caffè vintage di De Longhi per un prezzo finale di 137,99€.

Ottimo caffè ed ottimo sconto: la macchina da caffè in offerta su Amazon

La macchina del caffè espresso manuale Icona Vintage di De'Longhi è un'apparecchiatura eccezionale, che unisce la tradizione italiana del caffè espresso alla semplicità di utilizzo. Questa macchina offre un'esperienza autentica da barista direttamente a casa tua. Dotata di una caldaia in acciaio inox per garantire lunga durata e prestazioni affidabili nel tempo, questa macchina ti consente di preparare una varietà di bevande deliziose, dai caffè espresso ai caffè latte e ai cappuccini, il tutto con la stessa facilità.

Grazie al Cappuccino System, hai il controllo completo sulla densità della schiuma del latte, creando una schiuma ricca e cremosa secondo le tue preferenze. Per garantire la sicurezza energetica, la macchina è dotata di spegnimento automatico dopo 9 minuti di inattività. Il portafiltro solido e robusto offre la flessibilità di utilizzare sia caffè macinato che cialde E.S.E., garantendo una preparazione impeccabile. La sua facilità d'uso, con una sola manopola per accendere/spegnere e preparare caffè espresso o cappuccino, la rende accessibile a tutti. La pulizia è altrettanto semplice grazie al serbatoio d'acqua da 1,4 litri trasparente ed estraibile, al vassoio raccogli-gocce smontabile e alla funzione di scaldare le tazze.

L'offerta di Amazon prevede uno sconto del 24% sulla macchina da caffè di De Longhi per un prezzo d'acquisto finale di 137,99€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.