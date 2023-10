L'espresso buono come al bar: Macchina da caffè De Longhi AD UN PREZZO SHOCK

De'Longhi è un'azienda italiana rinomata nel settore degli elettrodomestici per la casa. Fondata nel 1902, l'azienda è nota per la produzione di una vasta gamma di apparecchiature per il caffè. Oggi Amazon propone un maxi sconto del 40% sulla macchina da caffè De Longhi della serie Perfetto Magnifica per un prezzo finale di 299,00€.

Lo sconto sulla macchina caffè De Longhi è clamoroso!

La macchina da caffè De'Longhi Magnifica S ti offre l'opportunità di creare un caffè personalizzato a tuo piacimento con la semplicità di una pressione di un tasto. Con opzioni per caffè corto o lungo e la scelta tra aromi forti o leggeri, hai il controllo completo sulla tua esperienza. Puoi utilizzare chicchi di caffè freschi o la polvere di caffè. Il sistema Cappuccino è un tocco in più che ti permette di creare la densità perfetta di schiuma per le tue bevande al latte preferite, mescolando vapore e latte manualmente.

La macinatura dei chicchi di caffè al momento, con un macinacaffè regolabile su 13 diversi livelli, ti garantisce la freschezza e la qualità del caffè da bar direttamente a casa tua. La macchina è estremamente semplice da usare, con una manopola per selezionare l'intensità dell'aroma e tasti per preparare uno o due caffè, corti o lunghi. Il cappuccinatore è facilmente attivabile, rendendo la creazione di bevande al latte un gioco da ragazzi. La pulizia è altrettanto agevole, con una griglia della vaschetta raccogli-gocce lavabile in lavastoviglie. Il serbatoio dell'acqua ha una capacità di 1,8 litri, mentre il contenitore per i chicchi di caffè può ospitarne 250 grammi.

L'offerta di Amazon prevede uno sconto maxi del 40% sulla Macchina da Caffè De Longhi per un prezzo finale di 299,00€.

