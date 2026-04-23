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L'eSIM definitiva con dati illimitati, VPN e fast track: -10% per viaggiare premium

Viaggia senza preoccupazioni con Saily Ultra: eSIM con dati illimitati in 121 Paesi, lounge aeroportuali e molto altro, scontato del 10%.
L'eSIM definitiva con dati illimitati, VPN e fast track: -10% per viaggiare premium
Viaggia senza preoccupazioni con Saily Ultra: eSIM con dati illimitati in 121 Paesi, lounge aeroportuali e molto altro, scontato del 10%.
Eleonora Busi
Pubblicato il 23 apr 2026
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Se stai per partire per un viaggio, magari lungo e che attraversa più Paesi, e vuoi evitare costi di roaming assurdi, questa offerta eSIM potrebbe cambiarti il viaggio. Grazie al nostro codice sconto esclusivo HTML10 potrai infatti ricevere uno sconto immediato del 10% sul piano Saily Ultra, il più completo della piattaforma, che offre: dati illimitati, accesso lounge, sicurezza digitale e molto altro, in un unico pacchetto a partire da 29,99 dollari al mese.

Prepara il passaporto e attiva Saily Ultra

Viaggiare diventa premium con Saily Ultra

Saily Ultra è quel piano che, chiunque abbia in programma un lungo viaggio (oppure è spesso in partenza) dovrebbe avere. Questo perché ti permette di navigare praticamente ovunque (oltre 121 le destinazioni supportate) e con traffico potenzialmente illimitato (dipende, infatti, dall'offerta che decidi di sottoscrivere).

Ma Saily Ultra non è soltanto Giga a non finire: sono infatti disponibili numerosi vantaggi premium, tra cui segnaliamo: l'accesso alle lounge aeroportuali, il servizio fast-track per evitare le code ai controlli e benefit in caso di voli in ritardo.

Non manca, poi, la sicurezza digitale: il piano integra strumenti di protezione avanzati - NordVPN, NordPass, NordLocker e Incogni - per navigare con serenità ovunque, anche quando ti colleghi alle reti pubbliche (che sono, notoriamente, pericolose dal punto di vista della privacy).

Usa il coupon HTML10 per risparmiare

Trattandosi di una eSIM (verifica che il tuo dispositivo sia compatibile con la tecnologia), l'attivazione è pressoché immediata e puoi gestire il tutto direttamente dall'app. È presente anche assistenza prioritaria 24/7, che ti aiuterà in caso di problemi.

Il prezzo dei piani Saily Ultra parte da 29,99 dollari al mese, ma grazie al nostro coupon esclusivo puoi risparmiare il 10% subito: ti basta inserire, in fase di sottoscrizione, il codice promo HTML10.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

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