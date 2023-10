L'entry level DEFINITIVO adatto a tutti: Xiaomi Redmi 9C ad un PREZZO RIDICOLO

Xiaomi è nota per offrire una vasta gamma di smartphone che bilanciano prestazioni di alto livello con prezzi competitivi. Oggi Amazon mette in sconto del 43% lo Xiaomi Redmi 9C, lo smartphone entry level proposto all'irrisorio prezzo di 83,00€.

Un prezzo davvero shock per lo Xiaomi Redmi 9C su Amazon

Con la tripla fotocamera posteriore AI, questo smartphone cattura i tuoi momenti preferiti con dettagli straordinari e colori vivaci. La fotocamera principale da 13 MP, il sensore di profondità da 2 MP e la fotocamera macro da 2 MP lavorano in armonia per garantire che ogni scatto sia perfetto. Inoltre, il lampeggiatore LED ti consente di ottenere risultati eccellenti anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Il display immersivo HD+ da 6,53 pollici offre un'esperienza visiva coinvolgente. Grazie alla tecnologia di luce blu bassa, la visione è confortevole per gli occhi, anche durante sessioni di utilizzo prolungate.

La massiccia batteria da 5000 mAh garantisce che il telefono rimanga attivo per lungo tempo, con un aumento del 25% rispetto allo standard di mercato. Non dovrai preoccuparti di rimanere senza energia durante la giornata. Lo sblocco comodo è reso possibile sia dal sensore di impronte digitali posizionato sul retro del dispositivo, che dalla funzione AI Face Unlock, che riconosce il tuo viso in modo rapido e sicuro.

Il nuovo aspetto lucido della parte posteriore del telefono è progettato per resistere alle impronte digitali, mantenendo il dispositivo sempre elegante e incontaminato. Questo smartphone offre un mix di funzionalità fotografiche avanzate, un ampio display, una batteria durevole e metodi di sblocco comodi, il tutto in un design elegante.

Amazon applica uno sconto del 43% sullo Xiaomi Redmi 9C per un prezzo d'acquisto finale di 83,00€.

