Lenovo Yoga Smart Tab Tablet: non farti scappare l'offerta del mese su Amazon

Il Lenovo Yoga Smart Tab è un tablet Android che sfrutta le funzioni dell'assistente Google per ottimizzare al massimo la produttività e le features che fanno parte di questo dispositivo. È molto più versatile se confrontato con un tablet tradizionale o convenzionale, e può essere acquistato su Amazon al momento ad un prezzo davvero invitante: solo 249,00€ invece di 349,00.

Funziona con Android 9 Pie e include un display da 10 pollici, che ha una risoluzione di 1920 x 1200 pixel. Inoltre possiede un processore Octa-core Qualcomm Snapdragon ed è supportato da 4 GB di RAM e 64 GB di spazio di archiviazione.

Un plauso va sopratutto alla batteria da 7.000 mAh, che consente di navigare sul web per circa 11 ore e di godersi circa 10 ore di riproduzione video a 1080p. Ma ci sono molti altri aspetti che rendono unico lo Smart Tab Lenovo Yoga.

Ospita un cavalletto integrato che consente all'utente di utilizzarlo in quattro modi diversi. L'utente può scegliere di tenerlo in mano, sedersi, usarlo con un angolo di 45 gradi, farlo stare su un lato e persino decidere di appenderlo al muro.

L'orientamento di questo prodotto in particolare lo fa sembrare molto diverso. In più, puoi giocare con il posizionamento degli altoparlanti godendoti un esperienza audio ottimizzata da Dolby Atmos.

La fotocamera invece ha un obiettivo frontale da 5 megapixel con messa a fuoco fissa e una fotocamera da 8 megapixel con una funzione di messa a fuoco automatica. Presente anche la ricarica di tipo USB C e uno slot per schede di espansione per una microSD da 256 GB, così come il Bluetooth 4.2 e il jack per il microfono/cuffie. Lo puoi trovare ora in offerta su Amazon ad un prezzo molto allettante, arrivando a risparmiare circa 100 euro sul costo finale.

