Lenovo Yoga Slim 7 ProX: OFFERTA IMPERDIBILE su Amazon con 500,00 Euro di SCONTO!

Se state leggendo questo articolo, sapete già quanto un computer portatile sia la salvezza dei giorni nostri: se lavorate fuori, viaggiate spesso, oppure studiate ovunque ci sia un momento disponibile, sapete già di che tipo di comodità si tratta. Spesso questo tipo di apparecchi costa molto, ma per le esigenze di tutti i giorni è diventato a dir poco indispensabile, quindi è normale cercare di risparmiare il più possibile, ottenendo il meglio. Tra le aziende che da sempre sono baluardo della loro creazione c'è Lenovo, che per fare il salto di qualità vede oggi un'offerta imperdibile che non dovrete davvero lasciarvi sfuggire col Lenovo Yoga Slim 7 ProX.

Infatti sappiate che da oggi in offerta su Amazon potrete aggiudicarvi il notebook Lenovo Yoga Slim 7 ProX a soli 899,00€, con uno sconto del 36% sul totale e un risparmio per voi di addirittura 500,00€!

Lenovo Yoga Slim 7 ProX: l'occasione irripetibile

di preciso, per non confondervi con vari omonimi, si tratta della versione del portatile "Yoga Slim 7 ProX 14IAH7", con 14,5 pollici di display 3K con risoluzione 3072x1920 e pannello IPS 400nits e 120Hz, per immagini dettagliate e nitide da ogni angolazione. Possiede un processore Intel Core i5-12500H, 12C (4P + 8E) / 16T, P-core 2.5 / 4.5GHz, E-core 1.8 / 3.3GHz, 18MB, con scheda grafica integrata.

Il sistema operativo di base preinstallato è Windows 11 Home, l'unità di disco rigido è una SSD da 512GB, e il peso complessivo del Lenovo Yoga Slim 7 ProX 14IAH7 di 1,45 Kg, che lo rende elegante e comodo da trasportare ovunque.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.