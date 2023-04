Lenovo Yoga Slim 7 13ITL5: su Amazon RISPARMIO ENORME di 400,00 Euro sul Notebook

Se siete anche un minimo attivi, sapete già quanto un computer portatile sia la salvezza dei giorni nostri. Un apparecchio non sempre a buon mercato, in base alle specifiche tecniche, ma che per le esigenze di tutti i giorni è diventato a dir poco indispensabile, tra studio e lavoro fuori porta, o altre mansioni quotidiane che lo richiedono. Tra le aziende che da sempre sono a disposizione della clientela più esigente in tal senso c'è Lenovo, che mette nei suoi prodotti qualità e convenienza, anche con offerte da capogiro. Anche quella di oggi è un'offerta che non dovrete davvero lasciarvi sfuggire, col Lenovo Yoga Slim 7 13ITL5.

Infatti sappiate che da oggi in offerta su Amazon potrete aggiudicarvi il notebook Lenovo Yoga Slim 7 13ITL5 a soli 799,00€, con uno sconto del 33% sul totale e un risparmio per voi di addirittura 400,00€!

Lenovo Yoga Slim 7 13ITL5: risparmio da capogiro

Questo computer portatile ha dalla sua un display 13.3" QHD IPS con 300nits di luminosità, e anti-riflesso, in grado di offrire immagini dettagliate e nitide da ogni angolazione. Si tratta di un prodotto elegante e comodo da portare in giro, grazie alle sue dimensioni e peso che lo rendono ultrasottile (13.8 mm) e ultraleggero (1.21 Kg).

Il notebook Lenovo Yoga Slim 7 13ITL5 monta un processore Intel Core i5-1135G7 (4C / 8T, 2.4 / 4.2GHz, 8MB) che propone ottime prestazioni a consumi ridotti, una scheda grafica integrata Intel Iris Xe Graphics, una scheda RAM da 16GB, e uno spazio da 512 GB SSD espandibile fino ad 1 TB.

