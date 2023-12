Lenovo Tab P12 IN OFFERTA su Amazon, corri a prenderlo!

Se sei alla ricerca di un buon tablet per te o da regalare sei nel posto giusto perché abbiamo appena scovato un'ottima offerta. Oggi su Amazon puoi acquistare il Lenovo Tab P12 e risparmiare 50 euro dal prezzo di partenza.

Non solo, puoi anche decidere di dilazionare la spesa e pagarlo in piccole e comode rate mensili a tasso zero! In questo modo non risenti minimamente del tuo acquisto.

Lenovo Tab P12 dotato di un super schermo da 12,7 pollici

Vivace streaming 3K, con risoluzione 2944 x 1840 e gaming immersivo su uno schermo da 32,23 cm (ovvero 12,7 pollici).

Prendi appunti e aggiungi annotazioni in modalità schermo diviso, con la Lenovo Tab Pen Plus inclusa . Pesa solo circa 615 grammi e viene fornito con un corpo sottile da 6,9 mm.

Ampio storage di 128GB espandibile tramite MicroSD Card fino ad 1 TB, exFAT per salvare i tuoi documenti più importanti in totale sicurezza.

Grazie a una capacità della batteria di 10.200 mAh , puoi passare dallo streaming al gaming e alla lettura senza doverti fermare per collegarlo alla presa.

Viene fornito con Android 13 o versioni successive.

Prendilo ora su Amazon in offerta!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento alla ricezione di comunicazioni promozionali da parte del Titolare, relative a prodotti e servizi di terzi. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.